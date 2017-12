Alfi: pa kaj si nor?

Narodna noša je danes njegovo skorajda vsakdanje oblačilo, nekoč pa ni bilo tako. Ko se je šele podajal v narodno-zabavne vode in je prvič pomeril to tradicionalno oblačilo, sam nad seboj ni bil ravno navdušen. »Ko sem se v narodni noši prvič pogledal v ogledalo, sem si rekel: pa kaj si nor?« priznava nekdanji član skupine Avsenik. Danes je oblačenje noše za 73-letnika nekaj običajnega in želel bi si, da bi postala nošnja tega oblačila bolj priljubljena. »Nemci imajo do narodne noše bolj spoštljiv odnos kot Slovenci. Zanje je to tagmašni gvant, oblečejo ga za posebne priložnosti, denimo za k nedeljski maši. To mi je všeč. Če bi pri nas kdo prišel k maši v narodni noši, bi se ljudje spraševali, kaj mu je,« meni pevec legendarne in kmalu spet še posebno aktualne uspešnice Silvestrski poljub, ki na odru, kadar ni v narodni noši, največkrat nosi suknjič.