Alanis Morissette je ukradel 4,5 milijona €

Kraja se ne izplača! To je sporočilo, ki ga je pevka Alanis Morissette s pomočjo odvetnikov in sodnice Dolly Gee podala svetu. In ki se ga bo njen nekdanji menedžer Jonathan Schwartz začel učiti po trdi, neizprosni poti. Kajti čeprav je priznal krivdo, ko mu zaradi preobilja dokazov, da je zvezdnico opeharil za dobre štiri milijone in pol, drugega skoraj ni več preostalo in je v luči olajševalnih okoliščin, odvisnosti od kockanja, ki naj bi bila zapuščina njegovega očeta, zase predlagal zaporno kazen enega leta, so bili ogoljufana Alanis, tožilec in sodnica prepričani, da njegov zločin zahteva strožjo kazen. Dobrih pet let, je menil tožilec. A sodnica mu je na koncu prisodila še več. Šest let zapora, le pol leta manj od najvišje zagrožene kazni, ki jo bo začel služiti 11. julija. Ob tem bo moral še globoko seči v žep in izplačati skoraj osem milijonov evrov odškodnine.



Milijonska plača



Schwartz je bil velika živina med hollywoodskimi menedžerji. Podjetje GSO, katerega partner je bil, je skrbelo za sloveča imena, kot so Katy Perry, 50 Cent in Tom Petty, Schwartz naj bi svojčas urejal tudi denarne zadeve glasbenih div Beyonce in Mariah Carey, leta 2009 pa je med svoje varovance začel prištevati še Morissettovo. To mu je – tako piše v sodnih spisih – nosilo zajeten milijon plače na leto. A še vedno precej premalo za življenje, ki ga je živel. Sploh ko se je, da bi se spopadel s stresom zaradi dela, zatekel v kockanje, kar pa je hitro ušlo izpod nadzora. »Ujel sem se v začaran krog. Dobitki me niso osrečili, izgubljanja nisem prenašal. Z vsako izgubo sem moral denar nekako priigrati nazaj in toniti sem začel vse globlje. Od svojih varovancev sem si najprej le malce izposodil, prepričan, da jim bom z naslednjo zmago lahko vse vrnil,« je v sodni dvorani razlagal Jonathan in poskušal zaigrati še na čustveno plat pravice, češ da je vzorec pobral od očeta, ki je zapustil družino in se vdal stavam. »Bilo me je groza, da se spreminjam v svojega očeta.« Odvisnika od kockanja, torej, ki pa je začel, da bi hranil svojo razvado, skrivaj jemati (tudi) s pevkinega računa, in to 10–120 tisočakov naenkrat. Vse do vrtoglavega zneska 4,6 milijona evrov, čemur je prišel na sled zvezdničin novi menedžer Howard Grossman, ko je Alanis Jonathana lani odpustila. Ker ji kljub prošnjam ni izstavil poročila o njenem finančnem stanju. In jo je, ko je njegovi prevari prišla na sled, butnil z obtožbami, da je denar zafrčkala z vlaganjem v enega ali več nezakonitih poslov z marihuano.



Neiskreno obžalovanje



Eno leto in en dan zapora. Eno leto domačega zapora. Dva tisoč ur družbenokoristnega dela. To je bil predlog kazni, ki ga je Schwartz predložil sodnici z dodatkom, da bo »preostanek življenja posvetil temu, da dobim odpuščanje za to, kar sem zakrivil«. A tožilec v njegovih besedah ni zaznal iskrenega obžalovanja, vstala pa je tudi Morissettova in dodala, da je bilo »njegovo delovanje dolgotrajno, sistematično in zlohotno«. Če bi tako nadaljeval, bi morala v treh letih razglasiti osebni stečaj. Sodnico je prosila za ostro kazen in jasno sporočilo: »Ni me oropal le denarja, ukradel mi je tudi sanje in zaupanje.«



Morissettova ni njegova edina žrtev, je pa vsekakor tista, ki jo je najbolj molzel. Mimogrede si je namreč prigrabil dobre štiri milijone in pol njenega zaslužka, ob tem pa še dva milijona od petih drugih (anonimnih) strank. Kar je seveda vrglo črn madež tudi na podjetje GSO, ki je zaradi njega postalo nevredno zaupanja. Za čim višjo kazen je tako zaprosil tudi njegov nekdanji partner Bernard Gudvi, saj naj bi Jonathan podjetje s klienti, ki so zaradi njega poiskali nove menedžerje, pahnil v okoli 20-milijonsko izgubo.

