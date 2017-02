Agropop bo oživel!

Pesmi skupine Agropop, polne zbadljivih opozarjanj na dogajanje v domovini, so ponarodele. Njihove hite je prepevalo staro in mlado, tako v mestih kot po vaseh, njihova pevka Barbara Šerbec - Šerbi pa je bila skupaj s pevcem Alešem Klinarjem - Klinčijem prava zvezda. Mlajši morda ne, večina pa se nas še dobro spomni hitov, kot so Ti si moj sonček, Franček piromanček, Samo milijon nas še živi... »Še sedaj, ko hodim okoli s svojo skupino Partizani, me mnogo ljudi sprašuje, če bomo agropopovci še kdaj nastopili skupaj,« pripoveduje Klinar. »Seveda sem vsem pojasnil, da to ni mogoče zaradi Šerbijinega zdravstvenega stanja, brez nje pa ne bi bilo enako, zato smo se odločili, da naredimo muzikal in damo ljudem spet dozo Agropopa, sicer v malo drugačni obliki, pa vendar,« pojasni. Ko je spomladi v oddaji Znan obraz ima svoj glas videl nastopiti Tilna Artača, je Klinči vedel, da glavno vlogo v muzikalu lahko odigra le on. Enako je kot edino, ki bi lahko začutila agropopovce in jih ubesedila v zgodbi na humoren način, imel v mislih le Deso Muck. »Takoj je privolila v sodelovanje. V zgodbo oziroma scenarij je morala vplesti Agropopove pesmi, kar je seveda težko, a ji je odlično uspelo,« je Klinar vesel, da je našel pravo ekipo.

