Adele bo živela sanje: postala  bo študentka

Pred desetletjem, ko jih je štela komaj 18, se ji je uresničilo to, o čemer sanjajo vsi slave željni glasbeniki. Podpisala je pogodbo s snemalno založbo in že s prvim albumom je postalo jasno, da je svet dobil enega najbolj čutnih in čustvenih glasov, ob katerih trepetajo srca milijonov. A čeprav je Adele od takrat le s tremi albumi, ki so ji prinesli že deset grammyjev in približno 75 milijonov težko premoženje, nosilna skladba za film o Jamesu Bondu pa še zlati globus in oskarja, dosegla več kot večina v vsem življenju, jo globoko v srcu vendar gloda črviček neizpolnjenosti. Nikoli ni okusila študentskega življenja, kar pa bo zdaj spremenila. »Obupno si želim na univerzo,« je zaupala svojim oboževalcem, ki bodo zavoljo njene želje po širjenju znanja zdaj za vsaj nekaj časa prikrajšani za njeno glasbeno ustvarjanje.



Končala je sicer umetnostno šolo The BRIT School for Performing Arts and Technology, z očmi že uprtimi v dan, ko bo prestopila prag univerze v Liverpoolu. »Morda zveni smešno, a noro si želim na univerzo. Nameravala sem že začeti študij, ko sem dobila priložnost za snemanje albuma. To sem, seveda, zagrabila z obema rokama in odločitve nikakor ne obžalujem, a zdaj bom uresničila še svoje univerzitetne sanje.« Čeprav morda ne v celoti. Ko bi lahko prosto izbirala, bi namreč najraje sedela v predavalnicah slovite harvardske univerze. »A zanjo verjetno nisem dovolj bistra. Si bom pa kupila majico z napisom Harvard,« pravi.



Oboževalci britanskega slavčka še kar dolgo ne bodo prišli na svoj račun. In ne zgolj zaradi pevkinih šolskih ambicij. Odkar je pred skoraj štirimi leti na svet privekal njen prvorojenec Angelo, je ta namreč postal srčika njenega življenja, zaradi česar naj bi si zdaj vzela kar desetleten premor od svetovnih koncertnih odrov. »Zanjo ni nič in nihče pomembnejši od Angela. S seboj ga je jemala tudi na glasbene turneje, tega pa bo zdaj konec, saj bo začel obiskovati vrtec. Ker pa noče zamuditi niti enega samega trenutka njegovega odraščanja, se je odločila, da čez turneje naredi križ,« je povedal vir in pridal, da se zavoljo sinka še vsaj desetletje ne bo odpravila na večjo turnejo. »Vseeno razmišlja, da bi si z družino ustvarila dom v Las Vegasu. Tam bi namreč lahko uskladila dokaj normalno družinsko življenje z nastopi.«