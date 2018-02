Zlata leta ukinili zaradi spolnega škandala

Priljubljeno televizijsko nadaljevanko The Wonder Years (Zlata leta) so z malih zaslonov umaknili leta 1993. Po nekaterih raziskavah gre za tretjo najbolj priljubljeno televizijsko nadaljevanko za najstnike. V njej je glavno vlogo odraščajočega dečka odlično odigral Fred Savage. Razloga za umik serije do zdaj nismo poznali, nedavno pa je prišlo na dan, da so jo umaknili, potem ko je soigralka Freda obtožila spolnega nadlegovanja. To je nov primer v nizu škandalov in tudi lova na čarovnice, ki trenutno pretresajo ameriško filmsko industrijo.

Fredu je soigralka Alley Mills, ki je upodobila mamo njegovega lika Kevina Arnolda, odločno stopila v bran in je obtožbo označila za popolnoma neumno. Povedala je, da ob koncu šeste sezone nihče ni vedel, ali se bodo vrnili v studio in snemali sedmo sezono. Zadeva je toliko bolj nenavadna, ker je bil Fred star 16 let, nadlegoval pa naj bi odraslo osebo – kostumografinjo Monique Long.

»Popolnoma neumne obtožbe o spolnem nadlegovanju so usmerjene proti najmanj vsiljivemu, najbolj čudovitemu in sladkemu človeku, kar jih je na zemlji,« je izjavila Millsova. Tožba je bila vložena leta 1993, Moniquie naj ne bi mogla opravljati svojega dela, ker jo je Fred prosil, ali bi jo lahko držal za roko, potem naj bi ji rekel, da želi imeti z njo razmerje, in je imel več s spolnostjo prežetih komentarjev. Na koncu se je vse skupaj končalo z zunajsodno poravnavo. V obtožbi se je znašel tudi takrat 20-letni

Jason Hervey. Seveda so novinarji po razkritju razloga, zakaj so serijo umaknili, poiskali Monique, ki pa po 25 letih ni želela dati izjave, dokler se ne posvetuje z odvetnikom.

Alley Mills je jezna, da ni nikoli mogla braniti Freda pred obtožbami. »To preprosto ni bilo res,« je povedala. »Gibanje #MeToo je krivo, da so napadli številne nedolžne ljudi.« Sprva je bila prepričana, da gre za šalo, zdaj pa je jezna na televizijsko hišo ABC, ker je privolila v plačilo, namesto da bi Freda pred sodiščem oprali krivde. »Jezi me, da so jo izplačali. To je nepopravljivo, tega nikoli ne bi smeli narediti. Poskušali so se izogniti škandalu, namesto tega pa vzbudili vtis, da je kriv.«