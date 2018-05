Zaradi nje je Natalija Verboten jokala

FOTO: facebook Kaja Rušnov je ena tistih deklet, o katerih bomo še veliko slišali.

Zdi se, da je v tej naši lepi deželi skritih ogromno pevskih talentov. Iz sobote v soboto jih skozi oddajo Nova zvezda Slovenije odkrivajo in jim dajejo priložnost, da se predstavijo v zabavnem in vokalno razgibanem šovu. Že v prvi studijski oddaji, ki ni zanimiva le zaradi ogromnega odra, temveč tudi zaradi nenavadnih žirantskih stolov, je srca gledalcev in žirantov ogrela komaj 15-letna Belokranjka.je zapela s tako močnim in čustvi polnim glasom, da so seulile solze. Konkurenca je sicer zelo močna, a se nikogar ne boji, saj je zaljubljena v glasbo in ne zamudi dneva, da ne bi trenirala svojih glasilk. Do konca je sicer še dolga pot, ki pa se je nadobudna najstnica neizmerno veseli.