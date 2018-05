VIDEO: Notranjost temačne rezidence, v kateri naj bi živela Meghan in Harry

Rezidenca davnega leta 1897. FOTO: Royalcollection.org.uk

Velikodušno darilo, ki naj bi ga kraljicaob poroki podarilain princu, pri bodočih mladoporočencih menda ni poželo pretirano velikega zadovoljstva. Rezidenca York Cottage pri Norfolku, ki je od Kensingtonske palače oddaljena 170 kilometrov, naj bi bila videti skrajno nesrečno in žalostno. O njeni temačnosti so poročali tudi britanski mediji, ki so objavili nekatere arhivske fotografije iz davnega leta 1897.Oprema je starinska, stene pa polepljene s tapetami s cvetličnim vzorcem. Ta krasi tudi tkanino stolov. Stene so polne številnih portretov kraljeve družine. Ker je od leta 1897 minilo kar precej časa, se je gotovo spremenila tudi notranjost rezidence, v kateri so nekdaj živela stara starša kraljice Elizabete II., kraljin kraljica. Rezidenco sta prejela v dar ob poroki, v njej pa sta živela vse do leta 1925, ko je umrla kraljica. Preden je dobila ime York Cottage, je nosila ime Bachelor's Cottage (Rezidenca za samske moške, op. p.), saj so v njej prevladovali moški prebivalci.Sicer pa imata svojo rezidenco na posestvu Sandringham tudiin, ki sta od kraljice ob poroki v dar prejela dvorec Anmer, v katerem je deset sob, družina pa ga uporablja za oddih. Meghan Markle si je rezidenco in posestvo že ogledala, in sicer ob praznovanju zadnjega božiča, ki ga je kraljeva družina praznovala na tem ozemlju. Tam so tudi krstili princeso