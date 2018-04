V Šentjerneju s harmoniko

Med instrumenti so že več let v vrhu priljubljenosti harmonike, še posebno diatonične.

Po vsej Sloveniji je veliko glasbenih šol, tako javnih kot zasebnih, veliko učencev v enih in drugih pa kaže na to, da nam glasba veliko pomeni. Med instrumenti so že več let v vrhu priljubljenosti harmonike, še posebno diatonične, ki jih večinoma poučujejo na zasebnih glasbenih šolah. Med njimi je glasbena šola DiaTon, ki jo v domačem Škocjanu vodi, dobitnik številnih harmonikarskih nagrad doma in v tujini, ki svoje znanje že vrsto let uspešno prenaša na mlajše.Ti imajo vedno priložnost, da se enkrat na leto predstavijo širši javnosti, pa seveda tudi svojim domačim, in pokažejo, česa vse so se že naučili. Letos bodo to priložnost dobili to nedeljo, 8. aprila, na tradicionalnem koncertu, imenovanem Veselje s harmoniko, na katerem pa se ne bodo predstavili le Lekšetovi učenci, temveč tudi drugi ansambli iz vseh koncev Slovenije. V šentjernejskem Kulturnem centru Primoža Trubarja bodo nastopili sami odlični ansambli, ki so prepoznavni zlasti po svojih ženskih vokalih. To so Ansambel Braneta Klavžarja, Slovenski zvoki, Prava stvar, Ansambel Jureta Zajca in Dolenjskih 5, vse dogajanje pa bo v šopek povezal