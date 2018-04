V Bohinjski Bistrici 32. Alpski večer

Gostitelj vsakoletnih Alpskih večerov je Alpski kvintet, ki je na sceni že dobrega pol stoletja in veliko nastopa tudi v tujini. FOTO: Fb

Za eno največjih glasbenih prireditev pri nas velja Alpski večer, začel se je pred 32 leti na Bledu, zdaj pa že nekaj let poteka v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. Letošnji bo 12. maja, organizacijo pa sta prevzela Turistično društvo Bohinj in, vodja Alpskega kvinteta.»Pomembno se mi zdi poudariti, da vsi nastopajoči na Alpskem večeru vedno igrajo v živo, kar je gotovo poseben čar. In tudi zato je Alpski večer po toliko letih še vedno priljubljen, še zlasti med tujci, ki v času koncerta za več dni obiščejo našo lepo Slovenijo in si jo tudi ogledajo,« pravi legendarni Janez Per, ki v Alpskem kvintetu igra kontrabas.Letos bodo v Bohinjski Bistrici nastopili tudi člani pihalne godbe, avstrijski ansambel Osttirol, Ansambel Roka Žlindre, Slovenski muzikantje, Kraški kvintet zin, trioter še en legendarni ansambel, in sicer Lechner Buam iz Avstrije, ki pa bo ravno na letošnjem Alpskem večeru uradno sklenil svojo bogato 35-letno glasbeno kariero. Moderator koncerta bo tako v slovenskem kot nemškem jeziku, ki bo obenem poskrbel tudi za zvrhano mero humorja in prešerno vzdušje.