Skočir je rdečo nit našel v ženskah

Avtogram je fajn spomin. FOTO: Mediaspeed.net

28

let je skupina že na sceni.

Skupina je sinonim za slovenski rock. Gre za Big foot mamo. Na naši glasbeni sceni so že od leta 1990, in od takrat pa vse do danes, ustvarjajo komade, ki preprosto odmevajo. Zdaj so predstavili nov album, Plameni v raju, za katerega bi na prvo uho lahko rekli, da je morda malo drugačen, a ko dobro prisluhneš, se sliši že znani in ustaljeni stil big footovcev.Izjemno dobro razpoloženje rdečo nit za koncert našel v ženskah. Bolj natančno v njihovem obnašanju, ko moški pride sredi noči domov. Od Male nimfomanke in hita Sam prjatla je bil tukaj očitno govor o bolj resni zvezi. Tudi sama besedila, pod vsa se podpiše basist in backvokalist, dajo temo za razmislek. Med drugim govorijo o želji biti normalen, o raju na zemlji pa tudi o temnih silah, ki nas zavajajo.Grega pa kot vsak moški ni mogel mimo nogometa, in čeprav je na glas povedal, da v Sloveniji favorizira zelene, mu štajerski del publike tega ni mogel zameriti.Koncerta se je udeležila tudi. V črnem usnju, ujemajočim se nakitom in širokim nasmeškom je bila v množici izjemno opazna.Glasbene kolege je prišel pogledat in podpret tudi Siddhartins svojo, a se je našemu fotografskemu objektivu ves čas izmikal.