Prvič v Sloveniji: prihaja »drive-in« kino

Kmalu tudi v Sloveniji. FOTO: Kino Bežigrad

Ob nedeljah filmske klasike

Že čez dobra dva tedna si boste lahko film ogledali kot v filmu. Ekipa Kina Bežigrad, ki je Ljubljančanom pred tremi leti vrnila dolgo izgubljeni mestni kino, svoje poslanstvo obuditve vrhunskega kino doživetja letos nadaljuje z odprtjem prvega drive-in kina v Sloveniji. Gre za edinstveno romantično-nostalgično izkušnjo gledanja filmov iz udobja in zasebnosti lastnega avtomobila, ki smo jo kot del ameriške tradicije do zdaj poznali le iz filmov.Glavno prizorišče kina na prostem bo parkirišče partnerja projekta Centra Interspar Vič, ki bo sprejelo približno 70 osebnih vozil. V svojevrstni atrakciji bo moč uživati od maja do vključno septembra 2018, projekcije pa bodo potekale vsak teden od četrtka do nedelje. Dogajanje bo prilagojeno vsem generacijam, saj bodo pester program sestavljale tako največje aktualne uspešnice kot tudi večne filmske klasike, za katere bodo rezervirani nostalgični nedeljski večeri.Drive-in Kino Bežigrad bo sledil vzoru ameriških drive-in kinov iz 60. let. Prireditelji bodo tako poskrbeli še za bogat spremljevalni program, ki bo med drugim vključeval gostinsko ponudbo, postrežbo v avtomobilu in atraktivno strežbo na kotalkah. »Podrobnosti o dnevu odprtja in sporedu bodo razkrite kmalu, do takrat pa že lahko nestrpno pričakujemo preživljanje poletnih večerov v Drive-in Kinu Bežigrad in razmišljamo, koga bomo (za)peljali v kino,« so sporočili iz Kina Bežigrad.