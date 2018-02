Potrjeno, spajsice ponovno skupaj v polni zasedbi

Kultna glasbena skupina Spice Girls se vrača v polni zasedbi. Na to je zdaj končno pristala tudi Victoria Beckham, ki se je sicer ponovni združitvi najbolj upirala. K odločitvi je verjetno pripomoglo tudi plačilo, ki bo za projekte v letošnjem letu znašalo kar 10 milijonov funtov (več kot 11 milijonov evrov) na vsako.

Ponovna združitev Spice Girsl. FOTO: Instagram

Eden od pogojev, ki jih je za sodelovanje postavila Beckhamova, je bil ta, da ji ne bo treba peti. Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell in Beckhamova se bodo o podrobnostih projektov pogovarjale še v tem tednu, ko bo Mel B pripotovala iz Los Angelesa. Za zdaj je znano, da se bodo lotile snemanja kompilacijskega albuma, prav tako pa bodo sodile v kitajskem šovu talentov.

Neimenovani vir blizu skupine je za britanski The Sun dejal, da »bo to združitev, za katero si nihče ni mislil, da se bo še kdaj zgodila«. Po besedah vira je največje presenečenje prav to, da se bodo pojavile v polni zasedbi, saj se je Victoria ponovni združitvi skupine upirala do zadnjega.