Polom balkanskih držav na Evroviziji? Tako napovedujejo stavnice

Izraelka Netta je s svojo skladbo Toy navdušila Evropo in večina evrovizijskih navdušencev je še pred njenim nastopom v Lizboni prepričana, da bo prav ona velika zmagovalka letošnje Evrovizije. A Izraelka še ne sme slaviti. Velikokrat se je namreč že zgodilo, da je bil razplet drugačen, kot so napovedovale stavnice. Prav tako ne bi bilo nič novega, če bi se napovedi spremenile v zadnjih dneh.



Na vrhu se poleg Izraelke še bolgarska zasedba Equinox, češki frajer Mikolas Josef in Avstralka Jessica Mauboy. Odlične uvrstitve pa si lahko obetajo še Estonija, Švedska, Francija in Norvežan Alexander Rybak, evrovizijski zmagovalec iz leta 2009.

Balkanski polom

Kako pa kaže naši predstavnici? Ne preveč dobro. Odzivi na pesem Hvala, ne! so mešani. Medtem ko so mnogi navdušeni nad Lejinim vokalom, v isti sapi pravijo, da pesem ni najboljša izbira za evrovizijski oder. Trenutno ji stavnice na spletni strani Eurovisionworld.com napovedujejo, da se ne bo uvrstila v finale. V drugem polfinalnem večeru naj bi zasedla skromno 16. mesto.



Nič dobrega ne napovedujejo niti našim južnim sosedom. Njihova predstavnica Franka se bo predstavila v prvem polfinalnem večeru, kjer naj bi zasedla 18. mesto. V polfinalu pa naj bi obtičale tudi Srbija, Makedonija, Albanija in Črna gora.