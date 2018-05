Po snemanju na trampolin

Na trampolinu FOTO: OSEBNI ARHIV

Naša skupina Big Foot Mama, ki je v slovenskem glasbenem prostoru vtisnila pečat kot malokatera, je izdala nov, osmi album Plameni v raju. Menda, kot je na žalost njihovih oboževalcev slišati, so fantje zadnjo ploščo snemali v Berlinu. Trinajst novih skladb je v studiu nastajalo dva tedna, a bend se je domov vrnil dobre volje in nasmejan.»Mali čudež je biti skupaj tako rekoč 24 ur na dan 14 dni, to ni kar tako,« pravijo. Frontmenpravi, da gredo na oder še vedno z enakim zanosom kot pri dvajsetih letih, a da bi obenem bilo patetično, če bi razmišljali enako kot pred denimo 25 leti. Ali je nova plošča zares tudi njihova zadnja, bo pokazal čas.Grega si vedno vzame tudi čas za družino. V njenem krogu si najbolj odpočije in nabere novih moči, s sinompa sta tudi vedno pripravljena na skupne vragolije. Po vrnitvi iz Berlina je namreč moči nabiral tudi tako, da sta z Borom obiskala ljubljanski Woop, kjer sta se podila po trampolinih in uživala na polno.