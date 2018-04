Pajdaši na pragu jubileja

Konec lanskega leta je zasedba Pajdaši posnela videospot za najnovejšo polko z naslovom Ko zbudijo putke se, v kateri so se šaljivo poigrali s pregovorno žensko gostobesednostjo. Opevajo namreč, da so moški pri besedi le zgodaj zjutraj, podobno kot petelin, ki kikirika le do takrat, ko se zbudijo putke, potem pa mu glas zamre. Spreminjajoča se zasedba »Ista pesem je pri nas, zjutraj sliši se moj glas, a potlej pa ves dan le moja ženka ima program,« se glasi delček hudomušnega besedila polke, s katero so si utrli pot do src poslušalcev. Pa seveda s številnimi drugimi, ki so jih člani ustvarili v prvem desetletju delovanja. Vse od leta 2008, ko so začeli igrati kot klasični kvintet, pozneje pa so se razširili v šestčlansko zasedbo. Ta se je od začetka nekoliko spremenila, zadnjih pet let pa so pajdaši harmonikar Aleš Sovič, trobentač Jernej Senegačnik, kitarist Simon Matajič, baritonist Peter Mastnjak, imajo pa tudi kar dva klarinetista, in sicer Gregorja Farasina in Gorazda Topolovca, v čemer so prav tako nekoliko posebni.



Čeravno gre za kvintet, pa harmonikar Aleš po potrebi vzame v roke tudi diatonično harmoniko in se prelevijo v trio s štiriglasnim petjem. Ustvarjajo lastna glasbena dela, izvajajo dela drugih priznanih glasbenikov, z a capella prepevanjem ohranjajo tudi ljudsko in umetno pesem. Še najbolje pa se pajdaši, ki imajo sedež na Zgornji Polskavi, sprostijo ob igranju polk in valčkov, ob katerih se številni radi zavrtijo. Gostovali so že na številnih odrih doma in v tujini, zlasti v Avstriji in Nemčiji, kjer jih poznajo pod imenom Die Oberkrainer Kameraden. Gostovali pa so tudi že v Združenih državah Amerike.



Doma so se udeležili mnogo festivalov narodno-zabavne glasbe ter osvajali nagrade, v desetih letih pa izdali tudi tri glasbene projekte. Prvega leta 2010 z naslovom Le srcu treba je verjeti, leta 2013 so drugi album poimenovali po skladbi Otroški nasmeh, za katero so na festivalu Slovenska polka in valček leta 2012 prejeli kar tri nagrade strokovne komisije, in sicer za melodijo, priredbo in izvedbo. Pred dvema letoma pa so izdali tretji album z naslovom Košček sreče.



Prvemu okroglemu jubileju bodo nazdravili na koncertu, ki bo 22. aprila v športni dvorani OŠ Zgornja Polskava. Tam bodo z njimi Ansambel Petra Finka, Petka, Frajkinlcarji, Katrca, Oplotničani s Tinetom Lesjakom, Wondersi, oktet Planika, Oto Vrhovnik, Blaž in humorista Ruda in Gela.