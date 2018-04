Nuška: Kaj jim to naflosajo?

V zadnji avdicijski oddaji Nove zvezde Slovenije so bili žiranti najbolj ganjeni nad mlado Kajo iz Bele krajine. Ta jih je sprva razočarala z »dretjem« kot so poimenovali njeno petje, nato pa so »vrtali do nafte« kot je dejal Tomaž Mihelič in ji trikrat prisodili »da«.



Nuška Drašček je bila zgrožena nad tem, kaj mlade pevce učijo: »Je tako dober vokal, a so jim naflosali toliko enih barv. Potem ko je po tihem zapela, je bilo res lepo.«



Mlada pevka pa v ni dojela kritike na račun učitelja glasbe in je planila v jok ter objem staršev.