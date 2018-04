Narečne viže bodo zvenele v Škofji Loki

Žiga Bižal je avtor številnih skladb Prifarskih muzikantov. Lani je za Kraljico suhe robe prejel nagrado za najboljšo melodijo. FOTO: FB

Najboljše narečno besedilo je lani napisala Barbara Gropajc. FOTO: Mojca Marot

V Škofji Loki bo 8. junija že 18. večer slovenskih viž v narečju, ki je prav poseben in hkrati edinstven festival pri nas, na katerem ansambli izvajajo skladbe, katerih besedila so napisana v različnih narečjih. Ta so pri nas tako raznolika, kot je raznolika naša pokrajina, zato ne preseneča, da bi prenekateri poslušalec za boljše razumevanje besedila potreboval poseben slovar.Strokovna komisija, ki sta jo vodilain, je preposlušala vseh 15 prijavljenih skladb ansamblov, na koncu pa so jih za nastop izbrali osem. Izbrani so bili ansambel Brkinci, ansambel Dveh dolin, Hozentregarji, Kerlci, Me tri do polnoči, Mladi Belokranjci z, Odklop in Pvaninski abuhi, ki bodo po večini polke, valček je namreč en sam, peli v notranjskem, gorenjskem, selškem, poljanskem, pohorskem, belokranjskem in koroškem narečju.Člani ansambla Brkinci bodo zapeli po notranjsko oziroma v narečju, ki ga govorijo v Tržaškem zaledju, naslov njihove viže pa je Srcj' n' zna, za katero je melodijo in besedilo napisala. Mladi Belokranjci in Martin Špringer - Huč bodo peli po belokranjsko Jest sem čiste šokc, avtor njihove viže pa je. Mlada dekleta, ki nastopajo pod imenom Me tri do polnoči, bodo pela po pohorsko Tjeta poharska, avtorice, Kerlci pa po gorenjsko N'kol n'bom dost dobr avtorjevin. Pvaninski abuhi bodo v koroškem narečju peli Bi dvabart poštudiru avtorjevin, Hozentregarji po selško Moja dohtarca, avtorjevin, ansambel Odklop po poljansko U Jeblan, avtorjevin, ansambel Dveh dolin pa bo v skladbi Polanc na Seuška rine, katere avtor je, združil selško in poljansko narečje.Spomnimo, da je bil lani zmagovalec Večera slovenskih viž v narečju tržaški ansambel Ano urco al pej dvej, ki je v notranjskem narečju odpel skladbo Zbugn lastovca, besedilo zanjo avtoricepa je bilo ocenjeno kot najboljše. Nagrado za najboljšo melodijo za skladbo Kraljica suhe robe so prejeli Prifarski muzikanti (njen avtor je bil), ansambel Galop pa se je s skladbo v gorenjskem narečju Ajga punca domov vrnil s prehodnim pokalom vandrovčka, saj so najbolj prepričali občinstvo. Kdo bo najboljši letos, bo znano 8. junija.