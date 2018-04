Mjavkice bi raje hren kot moški objem

Mjavkice za jesen napovedujejo izid novega albuma. FOTO: IGOR PEČOLER

Mjavkice, ki občudujejo markantno žensko zasedbo The Puppini sisters, so te dni v ritmu swinga posnele novo, rahlo navihano skladbo z angleškim naslovom Never Again. Prek nje pa vsem moškim pošiljajo ostro in nedvoumno sporočilo. Da se nikoli več ne bodo zaljubile in da bi raje kot padle moškim v objem z žlico jedle hren.No ja, velika noč je že zdavnaj mimo, zato upamo, da so se tudi dekletainnekoliko omilile in pozabile na ostro retoriko.Se pa dekleta te dni, kljub toplim pomladnim žarkom, veliko zadržujejo za štirimi stenami studia, saj se pripravljajo na izid nove zgoščenke, še vedno pa sodelujejo s skladateljem, pianistom in pedagogom, ki je skupaj z Mašo Uranjek napisal melodijo tudi za omenjeno najnovejšo skladbo, medtem ko je besedilo delo tekstopisca ​, ki je napisal hit zaz naslovom Znucana.