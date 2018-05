Maščevalci in superjunaki so združili moči

Marvelov spektakel je eden najbolj masovnih filmov.

Nika Čukur in Boštjan Čukur.

Igralec Rok Kunaver in plesalka Martina Plohl sta si delila pokovko.

Sanjska ženska Miša Mihaela Margan Kocbek v supersendviču.

Slovenijo te dni preplavljajo ameriški superjunaki. Med drugim se v kinematografih sprehajajo Ironman, Spiderman in Kapitan Amerika. Mariborčani so si med prvimi na svetu ogledali najnovejši Marvelov spektakel. Nič drugače ni bilo v Cineplexxu Kranj dan pozneje.Brezmejna vojna je še nikoli videno filmsko potovanje, ki je nastajalo deset let, v njej pa je zajet celoten Marvel Cinematic Universe. Na portalu gledalbom.com je celo zapisano, da je to eden najbolj masovnih filmov vseh časov; ob njem je Titanik videti kot študentski film, trilogija Gospodar prstanov je anemična, Dunkirk pa samo sprehod po plaži. Brezmejna vojna je v kino prišla deset let po prvem Ironmanu, ki je začetnik Marvelovega vesolja. Tudi tokrat sta režijo prevzela bratain, ki jima je prvi pravi filmski preboj uspel z drugim Stotnikom Ameriko, kjer sta za več stopenj povzdignila naslovnega junaka, hkrati pa tudi Marvelovo filmsko vesolje.V Brezmejni vojni Maščevalci in njihovi zavezniki superjunaki združijo moči proti mogočnemu titanu Thanosu, katerega cilj je uničiti celotno vesolje. Kdo zmaga v tej največji Marvelovi bitki, vam ne bomo razkrili, govorice pa sprožajo kar veliko ugibanja., znan tudi kot Stotnik Amerika, je v intervjuju za New York Times povedal, da ima Maščevalcev počasi dovolj in da se najverjetneje odpoveduje junaškemu kostumu. Iztekla se je tudi Marvelova pogodba z IronmanomSvojega kostuma oziroma majice Stotnika Amerike pa zagotovo nima dovolj, ki se je v njej z velikim veseljem postavljal pred kinodvorano. Pod roko je seveda vodil svojo ljubko ženo, ki je bila ravno tako superjunaško razpoložena, saj je njena oprava spominjala na Marvelovo Črno vdovo. V Mariboru smo na premieri srečali veliko znanih obrazov. Ljubiteljica tovrstnega žanra je tudi stand up komičarka. Kot običajno jo je spremljala njena žena. Martina in Janja sta svojo zvezo lani kronali s poroko v enem najelitnejših hotelov v Mariboru, Habakuku pod vznožjem mariborskega Pohorja. Prost večer za ogled premiere si je vzela tudi novinarka. Nekoč sanjska ženska je v ljubkem roza suknjiču pozirala med dvema superjunakoma.Večer v kinu sta preživela tudi zakoncainsta eden od slovenskih parov, za katerimi se obračajo pogledi. Izstopata namreč tako po svojevrstnem vpadljivem stilu kot tudi po svojih poslovnih uspehih, ki jih nizata enega za drugim. Zmeraj nasmejana zakonca sta tudi lastnika kužkov pasme kitajski goli pes. V družbi lepe plesalkesmo ujeli igralca. Po njunih nasmehih sodeč jima je bil film zelo všeč.