Lofgrenu ukradli štiri kitare

WENN.COM Bruce Springsteen in The E Street Band FOTO: Guliver/Cover images

WENN.COM Nils Lofgren pogreša štiri kitare. FOTO: Guliver/Cover images

8000 evrov je finančna vrednost ukradenih kitar.

Nočna mora vsakega glasbenika je, da mu kdo ukrade glasbilo. Večina dolga leta razvija svoj zvok in slog igranja, ki je močno prepleten z glasbili, na katera igra. Povrhu jih nekateri kosi spremljajo že desetletja in imajo velikansko čustveno vrednost.Ne preseneča, da je, slovitemu kitaristu, vzelo sapo, ko je izvedel, da so mu iz koncertnega kombija ukradli štiri njegove najljubše kitare. Član zasedbe E Street Band je pred kratkim nastopal v Dallasu pred razprodanim prizoriščem, v noči prej pa je nekdo vlomil v vozilo skupine. Kombi je bil na parkirišču hotela Holiday Inn Express, kjer je 66-letni kitarist prespal s svojo solo zasedbo. Lopov mu je izmaknil tri akustične kitare takamine in električno fender stratocaster.Svojo žalost je glasbenik delil na spletu, kjer je priznal, da ga je kraja potrla, odtujili pa so tudi električno harfo in kovček z orodjem, ki je pripadal njegovemu serviserju kitar. »Vse življenje sem bil razmeroma pozitivna in zaupljiva oseba,« je povedal Lofgren. »Malce je nepraktično, da bi po koncertu za seboj vlekel tono in pol opreme.« Njegov menedžer je ocenil, da so mu ukradli za približno 8000 evrov opreme. »Po zelo napornem letu so to moji prvi koncerti, a šov se mora nadaljevati. Sicer to ne bo koncert, kot sem ga načrtoval, a bom kljub temu odpihnil streho,« je na spletu zapisal pred koncertom in razkril, da je eno izmed kitar imenoval Willie Nelson. »Več let sem igral nanjo, z njo sem prepotoval ves svet, tako da sem jo že skoraj preluknjal. Ta kitara mi je bila zelo ljuba.« Lopova so sicer ujele nadzorne kamere, kako je okoli pol enajste zvečer vlomil v kombi. Lofgrenova ženaje lopova označila za svinjo, ki jim je še dodatno otežila turnejo.Velika težava je bila, ker so morali pred koncertom najti nova glasbila, tako je Lofgren poklicalin ga prosil, ali si lahko sposodi kitaro, ki jo je pred dvema desetletjema kupil za njegovega sina. V 60. letih sta imela ​Lofgren in Kweller skupaj bend, k sreči je še vedno imel omenjeno kitaro. »Nils je poznal to kitaro, saj je že prej igral nanjo,« je pojasnil Kweller. »Popolni glasbenik je, nisem dvomil, da bodo imeli odličen koncert.« Lofgren se ne na koncu iz obupa obrnil neposredno na lopova: »Stari, zakaj kradeš mojo opremo? Prišel sem pet za Dallas. Kaj je narobe s teboj? Mi boš vrnil?«