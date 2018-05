Lea se prepušča srečni kombinaciji številk

VIDEO: Katastrofalno sojenje, »Damir Skomina je uničil Romo«

RIM – Nogometaši Liverpoola so drugi finalisti nogometne lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi so v Rimu izgubili proti Romi z 2 : 4, na prvi tekmi pa so slavili s 5 : 2. Navijači Rome so slovo svojih nogometašev pospremili z aplavzom, ne nazadnje so štirikrat zadeli,