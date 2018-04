Ko slavnemu glasbeniku ukradejo kitaro za milijon evrov, se svet podre

Beano je definiral zvok britanskega bluesa.

Jeff Beck noče več ukradene kitare.

Sprašujem se, ali bi jo Eric Clapton sploh želel nazaj.

V obdobju interneta je čedalje bolj preprosto odkriti ukradena glasbila, a kljub temu še vedno obstajajo sloviti inštrumenti, ki jih nikoli niso našli. Med najbolj znanimi je nedvomno Beano, gre za Gibsonov les paul iz leta 1959 ali 1960. Clapton je kitaro kupil v Londonu in je bila svojčas njegova najbolj slavna. Njen zvok je bil tako prepoznaven, da je zaznamoval in pomagal ustvariti londonsko eksplozijo bluesa. Ukradli so mu jih iz prostorov za vaje skupine Cream.Naslednji dan je dal v časopis oglas z njenim popolnim opisom. Glasbilo naj bi bilo danes vredno več milijonov,je leta 2016 izjavil, da lahko pove le, da je trenutno v zasebni zbirki nekje na vzhodni obali ZDA. »Sprašujem se, ali bi jo Clapton sploh želel nazaj,« je rekel. Svojo les paulko iz leta 1059 pogreša tudi. Kupil jo je leta 1968 za približno 300 dolarjev odiz skupine Cheap Trick. Rick je bil takrat še najstnik in preprodajalec starih kitar. Glasbilo je bilo ukradeno po koncertu v Detroitu 26. julija 1969. Zanimivo je, da so jo pozneje celo našli in Jeff ve, kje je, vendar ni izkazal namena, da bi jo hotel dobiti nazaj.Med najbolj znanimi glasbili iz zgodovine rock'n'rolla je nedvomno bas kitara hofner, ki jo je v Hamburgu igral. Kupil jo je prav v Hamburgu leta 1962 v glasbeni hiši Steinway. »Tam so imeli ta bas, ki je bil kar poceni. Nisem si mogel privoščiti fenderja. Ti so stali okoli 100 funtov, imel sem jih le 30,« je povedal Paul. »Zame je bil zelo primeren, ker sem levičar in je bas simetričen, tako da sem ga lahko normalno obrnil. Lepše je bil videti kot narobe obrnjene klasične base.« To je bil njegov prvi violinski bas, s katerimi je igral na prizoriščih, kot je sloviti liverpoolski klub Cavern. Uporabljal ga je tudi pozneje, ko je beatlemanija že zajela svet, slišimo ga lahko na njihovih najbolj zgodnih uspešnicah. Pozneje je dobil drugo hofnerco neposredno od podjetja in jo raje uporabljal. Kljub temu je do leta 1969 prvotno uporabljal kot rezervo. Takrat so mu jo ukradli iz omare, ko so v studiu Abbey Road snemali album Let it Be. Istočasno z basom so izginile tudi druge njihove kitare. Kljub naporom mu je ni uspelo najti. Po nekaterih podatkih je trenutno v kanadski Ottawi. Med slavnimi pogrešanimi kitarami je še legendarna rickenbackerca iz leta 1965, ki je bila v lasti. A