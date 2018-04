Kdo je ne pozna? Kdor ne skače, ni Sloven‘c! Glasbniki zanjo prejeli nagrado

Na letošnji slavnostni akademiji ob 66-letnici občine Domžale so se med številnimi prejemniki plaket in nagrad znašli tudi člani ansambla Gamsi v originalni zasedbi.



Nagrado so prejeli za 25 let uspešnega igranja in hkrati promoviranja domžalske občine. Kot je pisalo v obrazložitvi, so Gamsi veliko prispevali k priljubljenosti narodno-zabavne glasbe v Sloveniji in tujini na splošno. Bratje Marko, Janko in Tone Omahna pa nadaljujejo družinsko tradicijo, ki jo tkejo že od otroški let, saj je ansambel Gamsi nastal leta 1993, kot nasledniki ansambla bratov Omahna. Slavni so postali tako rekoč čez noč, saj so številne skladbe v hipu postale uspešnice.



Med njimi tudi Kdor ne skače, ni Sloven'c, ki jo še danes slišimo iz ust tako mladih kot manj mladih na različnih, predvsem športnih dogodkih. Gamsi so prepotovali Slovenijo in številne evropske države, še vedno pa se radi udeležijo domačih dobrodelnih prireditev. Danes so tudi vzorniki Mladim gamsom, saj v tej zasedbi že igrajo njihovi potomci. In družinska tradicija se tako nadaljuje.