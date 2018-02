Jodlanje bo predmet na fakulteti

Dobra novica za vse, ki so navdušeni nad jodlanjem. Iz te veščine si bo poslej mogoče pridobiti diplomo. Švicarska univerza v Luzernu je namreč v študijskem letu 2018/19 prvič razpisala tudi dodiplomski študij jodlanja: fakulteta uporabnih znanosti in umetnosti je z letošnjo jesenjo na programu ljudske in narodno-zabavne glasbe, ki ga omogočajo od leta 2012, dodala jodlanje. Na voljo sta triletni dodiplomski študij te alpske vokalne tehnike in dveletni magistrski.

REUTERS Jodlanje ni samo za v gore.

No, študenti se ne bodo učili le jodlanja, spoznavali bodo še teorijo pa tudi zgodovino tega petja in seveda z njim povezan posel. Program je najbolj namenjen tistim, ki bi radi postali učitelji jodlanja. Michael Kaufmann, vodja katedre za glasbo na fakulteti, je pojasnil, da si je dolgo želel razširiti študijski program z jodlanjem, a zanj ni mogel najti dovolj kvalificiranega profesorja – zdaj pa mu je le uspelo najti redki biser. Ta predmet bo poučevala Nadja Räss, švicarska zvezdnica jodlanja in učiteljica petja, ki ima v Zürichu svojo glasbeno akademijo, poučevanje na fakulteti pa je sprejela, saj je prepričana, da ni dobro usposobljenih učiteljev. »Ne le dobre vokalne tehnike, študenti se morajo naučiti tudi različnih slogov in glasov, da bodo razširili svoj repertoar. Jodlarska scena bo zagotovo imela od tega samo koristi,« je prepričana Rässova. Kaufmann dodaja: »Z Rässovo smo dobili mojstrico, najboljšega človeka, številko ena. To je za nas velikanska sreča.«

Ta veščina je vse bolj priljubljena.

Na fakulteti pričakujejo, da se bodo v prvem letu vpisali trije ali štirje, vpis traja od 28. februarja.

Jodlanje je v Švici umetnost in dolgoletna tradicija, ki doživlja preporod in je vse bolj priljubljena. Nekoč so jodlali le pastirji v gorah, pozneje so ga začeli uporabljati tudi glasbeniki. In to še ni vse: jodlanje je ena od osmih vrst švicarske tradicije, ki jih namerava vlada predlagati Unescu za vpis na seznam svetovne dediščine, skupaj z izdelovanjem ur in fontom črk helvetika, če omenimo le te.