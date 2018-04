January Jones je kraljica malih zaslonov

Se spomnite serije Oglaševalci? FOTO: Fb

Build Series spada med najbolj priljubljene serije intervjujev pred občinstvom, saj v njej sodelujejo največji zvezdniki filma in malih zaslonov. Tako se je v četrtek na Manhattnu, kjer se odvijajo pogovori, ustavila 40-letna zvezdnica. Svetlolasa lepotica je prišla na pogovor o svoji uspešni televizijski nadaljevanki The Last Man on Earth (Zadnji človek na Zemlji). Pred stavbo se je ustavilo veliko oboževalcev, ki so od navdušenja kar kričali.Igralka je izbrala oblačila, ki so močno spominjala na njen najbolj znani televizijski lik Betty Draper iz skrajno uspešne nadaljevanke Oglaševalci.January je lik Betty tako dobro uprizorila tudi zaradi tega, ker ima podoben osebni slog. Je pač ljubiteljica stare mode in modnih dodatkov, kot so ogrlice in zapestne ure. Prikupna igralka je mati enega otroka, pri seriji Zadnji človek na Zemlji pa je že od prve sezone leta 2015. V njej igra Melisso Chartres, ki ima zelo malo potrpljenja za norčije. Nadaljevanko bi najbolje opisali kot postapokalistično komedijo, ki je producent in glavni igralec. Njegov lik je eden redkih preživelih na planetu, potem ko človeštvo prizadene smrtonosni virus. Zgodba se odvija leta 2020, možakar blodi po izpraznjenih Združenih državah in išče preživele. Gre za zabavo, ki nosi močan pečat tedenske televizijske megakomedije Saturday Night Live, saj sodeluje kar več znanih obrazov. Serija je v četrti sezoni in ni videti, da bo kmalu izgubila zalet. Vsaj dokler nas bo v njej zabavala odlična January.