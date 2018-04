Hrvaški zvezdniki obožujejo trojanske krofe

Te dni se je na razprodanih koncertih v Sloveniji mudila priljubljena hrvaška zasedba klapa Rišpet. Navdušeni nad slovensko publiko so povedali, da radi pridejo v Slovenijo, saj slovenski poslušalci obožujejo klape.



»Radi pridejo k nam na morje, radi imajo našo hrano in še posebej uživajo v dalmatinski glasbi. Slovenci se tako radi zabavajo in so zelo hvaležna publika, ki se odziva, publika, ki poje in uživa v glasbi. Za glasbenika in ustvarjalca glasbe je to sanjska publika,« je dejal Pero.



Sicer pa glasbeniki ne obožujejo le naše publike, temveč tudi našo lepo pokrajino in kulinariko. Še posebej navdušeni so nad blejskimi rezinami, a ker jim je tokrat zmanjkalo časa zanje, so si na Trojanah privoščili krofe.