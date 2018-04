Filip in Blaž jurišata na tuje

Fanta sta se s svojimi vragolijami in drznostmi predstavila gledalcem v Franciji, v Nemčiji, Avstriji, Omanu itd.

Tudi s Cirque du Soleil

Sodelovala sta tudi s Cirque du Soleil, sta del ekipe People are Awesome in skupaj z Dunking Devils ustvarjata Facebookovo serijo Fly Guys.

Želje o tujini velikokrat kljub velikosti ostanejo samo želje ali besede, čeprav ni malo takšnih, ki prodor na tuje napovedujejo z velikimi besedami. Slovencev, pri katerih bi besede postale meso, kot se reče, žal ni veliko, čeprav je res, da je nekaj vendarle takih, ki si utrejo pot tudi čez meje.Med slednje spada akrobatski dvojec F & B Acrobatics.inže od začetka nista skrivala, da ju mika tudi svet na oni strani Alp, to pot pa si tlakujeta, odkar sta združila moči. Lani sta, denimo, najprej zažigala na Hrvaškem. Dobesedno, saj sta občinstvo navdušila s točko, v kateri je tudi ogenj in ki sta jo posvetila vsem gasilcem na svetu. Uspešno sta popestrila dogodke v Avstriji, Nemčiji, Španiji, Italiji, Franciji, Rusiji, Grčiji, Švici, Srbiji, Angliji in na Madžarskem, sodelovala sta celo s Cirque du Soleil, sta del ekipe People Are Awesome in skupaj z Dunking Devils ustvarjata Facebookovo serijo Fly Guys.Nedavno sta posnela spot, v katerem so ju spremenili v 70-letna upokojenca v fitnesu, kjer sta s svojimi vragolijami osupnila obiskovalce, ki so mislili, da sta priletna možakarja. Posnetek, ki je bil sprva posnet bolj za šalo, je v kratkem času dosegel več kot milijon ogledov.In medtem ko se drugi navdušujejo nad videom, Filip in Blaž kujeta nove načrte za tujino. April, denimo, je bil glede tega ploden, fanta sta se z vragolijami in drznostmi predstavila gledalcem v Franciji, v Nemčiji, Avstriji in Omanu, nastopila sta na polfinalu belgijskih talentov. A to je bil menda šele začetek, saj načrtujeta podvige tudi v naslednjih mesecih. Nekateri se glede na to, da sta že nekajkrat gostovala v tujini, sprašujejo, ali morda načrtujeta selitev.Fanta trenutno uživata življenje in zaradi nastopov potujeta po vsem svetu, njuno mesto delovanja pa je še vedno prelepa Ljubljana. Kot pionirja akrobatike pri nas sta bila potisnjena v položaj, ko sta morala ustvariti nekaj iz nič, trenutno pa še ni prišel čas, da se postavita v novo okolje in znova začneta od začetka.