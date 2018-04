Ekskluzivno razkrivamo: to je novi Svetlin

V ansamblu Svetlin imajo po novem dva Mateja, prvi od leve je Matej Šarc, prvi z desne pa Matej Dornik, poleg njega so (z desne) Tim Štritof, spredaj je Andrej Svetlin, pevka je Jasmina Jurovič, ob njej pa vodja ansambla Aleš Svetlin.

Ansambel Svetlin, ki od leta 1996 igra kot kvintet s klavirsko in diatonično harmoniko, od konca marca nastopa v nekoliko prenovljeni zasedbi. K njim se je vrnil trobentač, njihov novi član pa je klarinetistSpomnimo: Tim Štritof, sin pokojnega legendarnega člana Fantov s Praprotna, je že igral v ansamblu Svetlin, pozneje pa ga je zamenjal. Ko se je Zeme nedavno odločil, da se vrne k družinskemu ansamblu, so svetlini iskali novega trobentača. In dobili oziroma pridobili nazaj že znanega starega člana Tima, ki ima glasbo pač v krvi in se ji ne zmore kar tako odreči.Od ansambla se je poslovil tudi klarinetist, nadomestil ga je Matej Dornik; ta je sodeloval v ansamblu Slovenski pozdravi, še vedno pa je tudi član Mengeške godbe.Svetlini tako zdaj niso več znani po tem, da so člani doma od vsepovsod, ampak so ravno prav razdeljeni: trije, in sicer basist, trobentač Tim Štritof in klarinetist Matej Dornik, so doma iz Kamnika, kitarist in vodja, njegov brat harmonikarin pevkapa so iz okolice Moravč. Fantje in dekle so v zadnjih tednih pridno vadili repertoar, termini nastopov so se jim dodobra zapolnili in zdaj so, kot pravijo, pripravljeni na novo sezono. Najverjetneje pa bodo našli čas tudi za ustvarjanje novih skladb, ki so jih sicer že precej nanizali, denimo Ti si kriva, deklica, Nataša, Spomin na ljubezen in druge.V širši javnosti se je trio Svetlin pojavil leta 1989, ko so bratje Andrej, Aleš inprvič skupaj zaigrali na prireditvi Nocoj bo en lep večer na Viru pri Domžalah. Glasba je sicer v njihovi družini doma že od nekdaj, saj očeigra diatonično harmoniko pa tudi strici po materini strani so godci. Njihov sorodnik je na primer, nekdanji pevec ansambla Slapovi, za nameček pa se je Tomaž Svetlin poročil s hčerko odličnega, žal že preminulega harmonikarja, zato ne preseneča, da so Svetlinovi sodelovali tudi na nedavnem koncertu Ljubezen mamina v Domžalah, ki je bil posvečen temu izjemnemu glasbeniku.