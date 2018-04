Znano Slovenko fant zmerjal zaradi kilogramov

Vesna Ponorac. FOTO: Mediaspeed

Danes jo pozna vsa Slovenija, saj igra glavno vlogo v nadaljevanki Gorske sanje, vendar ni bilo vedno tako. Pred leti so namreč zdaj 19-letnovrstniki zbadali, zadeva pa ni bila tako nedolžna, kot je mogoče slišati. V osnovni šoli je bila debelušna, kar pa je ni tako zelo motilo, dokler ni vstopila v obdobje pubertete. »Potem pa je bil tukaj še en fant, ki mi je bil všeč, on pa se je iz mene norčeval.« To jo je spodbudilo k temu, da se je začela drugače prehranjevati in ukvarjati s športom.Ne le simpatija, tudi drugi vrstniki so naredili svoje. Zaradi debelosti so jo pogosto zmerjali. »Bila sem nesamozavestna in zaprta vase. Bala sem se družiti, spoznavati nove ljudi.« Zdaj se že štiri leta zdravo prehranjuje in se večkrat na teden rekreira. »Danes se počutim odlično,« pravi.