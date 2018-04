Zgrožena Anja: Moje popolne prsi so čez noč izginile

Čajne vrečke



Anja Jenko. FOTO: Tibor Golob

Mlada mamica, ki je pred letom dni rodila sina, ne skriva nezadovoljstva nad spremembami, ki sta jih na njenem telesu pustila nosečnost in porod. Anja je nad vlogo mamice navdušena, prizaneseno ji je bilo tudi s poporodnimi kilogrami, ki so se hitro stopili sami od sebe, skupaj z njimi pa je izgubila še nekaj – svoje bujno oprsje.»Vse življenje sem imela popolne prsi, ki so zdaj čisto izginile. Namesto njih so mi ostale čajne vrečke. Že ženske, ki nikoli niso imele prsi, si jih želijo in se odločajo za operacijo, jaz pa sem jih bila vse življenje vajena, zato se zdaj, ko so izginile, počutim grozno. Odločila sem se, da obiščem kirurga,« je povedala o tem, kako je izguba prsi vplivala na njeno samopodobo.»Ko so prsi čez noč izginile, sem komaj čakala na obisk kirurga. Z dr.sva izbrala za mojo postavo primerno velikost. Nisem pretiravala. Ni mi všeč, če ima ženska prevelike prsi.mi je pri tem svetoval, na koncu pa sva se odločila tako, da sem stoodstotno zadovoljna. Podobo svojih bodočih prsi sem z modrčkom tudi testirala in dobila predogled stanja po operaciji. Jaz sem drobna in moji silikoni bodo usklajeni z mojo postavo. Družina mi bo po operaciji pomagala, saj teden dni ne bom sposobna skrbeti zase in za sinčka. Mislim, da je zadovoljna mama tista, ki lahko otroku da več. Mama, ki se v svoji koži počuti dobro in si vzame čas za sebe, bo bolj samozavestna, srečna, sproščena in zato boljša mama ter žena,« je še povedala nekdanja Playboyeva zajčica.Anja pred operacijo:Anja, kot naj bi bila videti po posegu: