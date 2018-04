Zbeži pred fotoaparatom

Ponudbe za razkazovanje v svetu mode zavrača. FOTO: JAŠA MULLER

Modni svet me ni nikoli zanimal. Spoštujem pa vse, ki se s tem ukvarjajo.

Delo glasbenika, pa najsi je pevec, skladatelj, tekstopisec ali aranžer, nikakor ni samo ustvarjanje glasbe. Pri vsakem delu, vsa pa so povezana z mediji, je potrebna promocija, te pa brez fotografiranja pač ni. Eden tistih, ki ne zdržijo ravno dolgo pred fotoaparatom, je tudi. Raje se namreč drži mikrofona in studijskih mešalnih miz.A tudi pri njem ne gre tako, da bi se fotoaparatom lahko povsem izmuznil. In je sklenil kompromis. Potrpi, a le toliko, kot je treba, da se ustreže vsemu. Pravijo sicer, da na fotografijah ni videti slabo, a to ne pomaga prav veliko, da bi fotografiranje bolj vzljubil.Zanimivo pa je, da so mu kljub temu že večkrat ponujali sodelovanje na modni sceni.»Modni svet me ni nikoli zanimal. Spoštujem vse, ki se s tem ukvarjajo, verjamem, da je tako kot pri glasbi tudi v modnih vodah veliko garanja in dela, ki ga ljudje sploh ne vidijo. Prav zato pa nisem ponudbe nikoli sprejel."In kako vseeno opravi, recimo tako, nadležno fotografiranje? »Kot sem rekel, glasba in petje super! Snemanje in fotografiranje, joj! Ampak da se razumemo, vedno se potrudim po najboljših močeh. Da pač dobro oddelam tudi manekenski del glasbenega posla. Pa še prej je končano in lahko pobegnem na varno,« doda.