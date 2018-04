Zaradi samomorilskih misli na prisilnem opazovanju

guliver/GETTY IMAGES V alkoholni omotici je menda razmišljal o samomoru.

 Borba proti zasvojenosti z alkoholom ne bo lahka, a bom vztrajal. Vsaj dan.

Pred natančno enim letom je ljubitelje vohunske komedije Austin Powers stisnilo pri srcu. Pritlikavi zvezdnik, ki je igral pomanjšanega dvojčka doktorja Zlobe, je namreč tako vztrajno nagibal steklenico, da je moral v bolnišnico. Čeprav je po dneh v bolnišnični postelji odšel naravnost na odvajanje, mu zdravljenje očitno ni pomagalo, saj je zdaj, skoraj na obletnico, spet pristal v bolnišnici. Menda znova zaradi alkohola.Predstavniki le 81 centimetrov visokega zvezdnika so že zagotovili: »Verne udobno počiva in prejema najboljšo možno nego.« A pri tem niso odgovorili na vprašanje čemu. Kljub njihovemu molku, ali prav zato, so se hitro pojavile govorice o skrivnostnem odhodu v bolnišnico.Na začetku tega tedna je policija prejela nujen klic. »Izjemno vznemirjen je, pijan, prevevajo ga samomorilske misli,« je na drugi strani slušalke panično razložil zvezdnikov prijatelj. Pred Vernov dom so pridrveli policisti in reševalci ter popolnoma opitega zvezdnika takoj odpeljali v bolnišnico. Razlog je bila domnevna zastrupitev z alkoholom, toda zdravniki naj bi bili bolj zaskrbljeni zaradi njegove načete duševnosti. V strahu, da bi lahko kaj storil bodisi sebi bodisi komu drugemu, so ga prisilno prepeljali na tridnevno psihiatrično opazovanje.Troyer se ni prvič tako nevarno napil, zaradi hude zastrupitve z alkoholom so ga zdravili že leta 2002. Pred 16 leti je bila kriva ženska: igralčeva novopečena žena, manekenka, je manj kot mesec dni po poroki skočila v objem striptizerja. Kaj je pritlikavca v obup pognalo tokrat, še ni znano.