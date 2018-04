Vse več Slovencev odhaja na počitnice v tujino. Med njimi so tudi znane osebnosti, ki s ponosom objavljajo fotografije hranjenja in božanja tigrov, jahanja slonov ali sodelovanja v predstavah, ki vključujejo živali.Čeprav take fotografije ne zberejo veliko všečkov, pa so ponavadi zgodbe teh živali žalostne. Mučenje, drogiranje, predvsem pa neprimerno ravnanje z njimi so stalnica in na spletu je vse več opozoril na razmere, v katerih živijo.Smiselno bi bilo, da bi se popotniki pred obiskom takih parkov vsaj malce poučili in pridobili informacije o ravnanju z živalmi v njih.