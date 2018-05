Zakaj menedžerji igrajo tenis ponoči?

Zima se počasi le umika pomladi, nekateri pa se prebujajo tudi športno. Med spomladanskimi prebujenci so tudi na Teniški akademiji Breskvar. Tako so se namreč na njihovih igriščih že devetič zapored zbrali menedžerji in se pomerili na nočnem teniškem turnirju Zlati lopar.



Dogodka se udeležilo tudi nekaj znanih slovenskih obrazov. Med njimi je bilo opaziti nekdanjega profesionalnega smučarja Reneja Mlekuža, Bora Zuljana iz skupine Šank rock, Andraža Hribarja, gospodarstvenike Uroša Mesojedca iz Petrola, Andreja Vizjaka iz AV Consulting, Roka Drašlerja iz MDM, Barbaro Uranjek iz Britansko-slovenske gospodarske zbornice, predsednika Teniške zveze Slovenije Marka Umbergerja …. Ob hrani in glasbi ter sproščenem druženju tudi na igriščih ni manjkalo napetih dvobojev. Letošnja zmagovalca sta v poznih nočnih urah postala Marko Mohar iz MSIN in Aljaž Kos iz ZS Svetovanje, drugo mesto sta si priigrala Klemen Hauko iz podjetja Prvi faktor in Nastja Glebov iz Teniškega kluba Branik Maribor, tretje pa Igor Koščak iz Interim Adrie in Manfred Furjan iz MDM Edelstahl GmbH.



»Zlati lopar je postal res nekaj posebnega. Naslednje leto pa jubilejni, deseti. Se že veselim,« je ob koncu tekmovanja strnil organizator Marko Mlakar.