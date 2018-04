Za Tiborja je bil pritisk prevelik: tako se je zlomil 

Tiborja so preplavila čustva. FOTO: Pop Tv

je v včerajšnji oddaji MasterChefa skoraj klonil pod težo kuharskih izzivov in velikega pritiska. Zaradi ponesrečene jedi si je moral nadeti črni predpasnik in se preiskusiti na izločitvenem testu. Popravni izpit je bil zanj izredno stresen, saj se je ponovno zmedel in razstreseno tekal sem ter tja. Njegovo stisko je opazil sodnik, ki je pristopil k njemu in ga pomiril. Tibor je namreč pomislil na ljubljenega očeta, ki ga je izgubil, ko je bil star 13 let. Pojasnil je, da mu misel na očeta vedno pomaga. Pri vseh teh stresnih trenutkih pa ni mogel zadržati solz. Enostavno se je zlomil.Piščanec, banane, kvas, sladkor, moka, sveže kajzerice in pivo enostavno niso sestavine, s katerimi je Tibor navajen kuhati. Pogrešal je predvsem zelenjavo in začimbe. Kljub težki nalogi mu je na koncu izziv vendarle uspelo opraviti, saj je za zdaj ostal v šovu. Tekmovanje je moral zapustiti, ki je sodnike najbolj razočaral.