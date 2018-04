Za kralja cvička 42 kandidatov

Šentjernej

Vinogradništvo kot način življenja

- ŠENTJERNEJ – S sredinim ocenjevanjem vin, ki bo trajalo vse do petka, ko bo znan tudi novi kralj cvička, se je začel sklop prireditev ob 46. Tednu cvička, osrednje dogajanje pa bo potekalo med 25. in 27. majem. Prireditev bo letos v Šentjerneju v organizaciji Vinogradniškega društva Šentjernej, v ta dolenjski kraj pa se je Teden cvička vrnil po 40 letih. »Na največje slovensko ocenjevanje vin so vinogradniki vseh 32 vinogradniških društev, ki so povezana v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, prinesli 919 vzorcev, kar je sicer nekaj manj kot lani, a je to v skladu s pričakovanji vinskega letnika 2017, ki ga je krojilo vreme. Med vzorci je 306 cvičkov, od tega je 42 kandidatov za kralja cvička, saj morajo izpolnjevati zahtevane pogoje,« je dejal, predsednik strokovne ocenjevalne komisije, ki bo kralja cvička izbrala že v petek po končanem ocenjevanju, krono pa bo zdajšnji kraljpredal nasledniku na prireditvi v petek, 25. maja.Teden cvička je praznik dolenjskih vinogradnikov in Dolenjcev, saj je vinogradništvo na Dolenjskem način življenja, vino, ki ga pridelujejo, pa njihov ponos. Posebno cviček, ki je od leta 2001 tudi zakonsko zaščiten z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja. Zato je Teden cvička ena največjih dolenjskih prireditev, ki poleg osrednjega tridnevnega dogajanja vključuje več spremljevalnih prireditev. V Trebnjem bo 11. maja srečanje vinogradniških pevskih zborov, en teden pred osrednjo prireditvijo bodo predstavili zbornik, katerega rdeča nit bo gotovo mladi vinogradnik in vinar, letošnje leto je namreč posvečeno tej temi, saj je povprečna starost vinogradnika vse višja, vinogradi pa se opuščajo. »Želimo, da se iz vinogradov znova sliši ubrano petje in motike, ne pa motorne žage in sekira,« je ob tem dejal, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.Konec aprila bo 19. cvičkova princesa, ki bo krono naslednici predala v soboto, 26. maja, pripravila dobrodelni dogodek, v začetku maja bo na Trški gori tradicionalni Slakov pohod, nekaj dni kasneje bo na Dolenjskem slovensko meddruštveno ocenjevanje vin itd. Tudi tridnevno osrednje dogajanje bo še kako pestro, združevalo pa bo športne, kulturne in zabavne prireditve, ki jim bo poseben pečat dala pestra kulinarična ponudba. V petek, 25. maja, bo velika vinogradniška povorka vseh društev, sledi zabava z razglasitvijo novega kralja cvička in ambasadorja cvička. V soboto bo v Šentjerneju živahno že dopoldne na tradicionalnem sejmu, ki bo vinogradniško obarvan, na igrišču bo cvičkov turnir v malem nogometu, pri kulturnem centru bo odprta kuhna, pripravljajo vinogradniške igre, zvečer pa bo med zabavnim programom tudi izbor nove cvičkove princese. V nedeljo organizatorji pripravljajo družinsko kolesarjenje, na skupščini zveze vinogradnikov pa bodo podelili priznanja nagrajenim vinom.