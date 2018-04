V nedeljo se je priljubljeni pevecznašel na dnu lestvice, glasovi gledalcev pa so ga ponesli naprej in mu dali priložnost, da se še enkrat izkaže pred zahtevno in strogo sodniško žirijo oddaje Zvezde plešejo.Čeprav s tangom v zadnji oddaji ni navdušil in so se zaradi tega, ker je oddajo zapustil, jezili tudi mnogi gledalci na družabnih omrežjih, je Werner na svoj nastop očitno ponosen. Kot je zapisal na facebooku je v preteklem tednu trpel močne bolečine v kolenih, in to le zaradi svoje višine in zahtevne drže, ki jo od plesalca zahteva tango. Obregnil se je tudi ob svojo opravo in jo označil za vrečo krompirja.