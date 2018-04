Voditeljico Tanjo odpeljal v gozd in jo nagovarjal k seksu

Kdor jezika špara, kruha strada ni iz trte izvit, ampak še kako resničen pregovor. Tisti, ki se ga je domislil, je očitno že vedel. Da drži, lahko potrdi tudi Tanja Kocman. Voditeljica Hitradia Center si bo namreč svoje zadnje potovanje za vse življenje zapomnila namreč prav zaradi jezičnosti. No, malce tudi zaradi rok, s katerimi si je pomagala pri govorjenju in jezikanju.



Popotovanje na Švedsko ni bilo čisto njena ideja, čeprav tam dotlej še ni bila in čeprav je močno povezano z njeno zgovornostjo. Na radiu so se namreč domislili akcije, v kateri so Tanjo in njenega sovoditelja Tima Koresa - Korija poslali na izziv vsakega na svoj konec Evrope. Sanjska služba in sanjsko potovanje, pomisli vsak. A ni bilo čisto tako. Korija v Španijo, Tanjo pa na sever Evrope. S seboj sta imela le osebne dokumente in letalski vozovnici v eno smer. Za vse preostalo, namestitev, hrano, prenočišče, denar, vrnitev … sta morala poskrbeti sama. Tanjina destinacija je bila Uppsala, v starem švedskem mestu se je morala mlada Slovenka znajti, kot je vedela in znala.



»Vedno sem si želela obiskati te dele Evrope, tako da sem bila divje vesela, da so me poslali prav tja. Skoraj vse me je navdušilo: od hladnih Švedov do tega, da je bilo ob enih zjutraj še svetlo. Malo manj so mi bile všeč cene, ki so ekstremno visoke. In pa tista njihova specialiteta, fermentirana riba, ki so mi jo seveda takoj prijazno ponudili in sem ob njej skoraj umrla od gnusa. Ker to smrdi! En Šved mi je razlagal, da otroke počasi privajajo na ta okus, ker sprva vsi bruhajo, potem pa jo naenkrat obožujejo. Čudna kultura, ampak dobro, bilo je zanimivo,« pravi.



Ker po značaju in še po službeni dolžnosti zna vrteti jezik, se je znašla v skrajnih razmerah. Priti v povsem neznan konec sveta z drugačno kulturo in brez prebite pare pač ni mačji kašelj. »To, da sem bila brez centa, je bilo najtežje. Treba je bilo zaslužiti denar, a kako? Neznanka v popolnoma neznani deželi … Pa sem kelnarila, kar je bilo super! Obenem sem namreč lahko zastonj pila kavo, ki jo ljubim,« pove. Delo natakarice pa ni bila edina stvar, s katero se je znašla in pri kateri ji je pomagala zgovornost. »Spoznala sem res ogromno ljudi, od ekstremno prijaznih Slovencev, ki živijo tam in so mi ponudili zatočišče in topel obrok, do tujcev, ki so bili res kul. Švedi pa so zelo zadržani. Sicer sem imela malo manj prijetno izkušnjo s tipom, pri katerem sem prespala. Spoznala sva se prek Couchsurfinga, odpeljal me je v hišico v gozdu, kjer so bili na tleh sami jogiji, in je ves čas namigoval na seks. To je bila najbolj neprijetna noč mojega življenja in zjutraj sem bila samo srečna, da je mimo in da grem dalje. Z vsemi udi, haha,« razlaga. Sončenje na pokopališču Potovanje je bilo kljub napornosti in negotovosti nepozabno, saj je doživela kup fenomenalnih trenutkov. S Švedske je potovala na Dansko, kjer jo je očaral København. »Najlepše mesto, kar sem jih do zdaj videla,« odločno pravi in doda, da ji je bilo najbolj kul pokopališče. »Res! Hkrati je park in ljudje se kar sončijo med nagrobniki. In misel, da ljudje povežejo vse to brez strahu, mi je ekstremno všeč.«



Ampak kljub navdušenju in želji, da še kdaj ponovi tak izziv, to ne bo že kmalu. Prav nasprotno.

»Te dni odpotujem tja, kamor sem si vedno želela, v New York. Ustavim se še na Bahamih in v Miamiju in tokrat grem z denarjem, ki mi ga bo verjetno po teh dveh tednih ostalo zelo malo. Ampak se res izjemno veselim, ker sem obsedena s serijami in zgodbami iz New Yorka, tako da bo ekstremno zanimivo vse to doživeti v živo,« razkrije še tokratne počitnice.