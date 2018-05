Vladi šlogala odstop, Gaggu velik uspeh

Gaggo z misico Majo

Ni čudno, da je takole objel jasnovidko Eleno Sofio Senčar!

Štajerskega poprock pevcadaje pomlad. Čeprav ni počival niti pozimi, ko je imel kar precej nastopov in projektov, je v teh pomladnih dneh še bolj poln energije in novih idej. Srečujemo ga tudi na družabnih dogodkih, kjer se večinoma pojavlja v družbi nežnejšega spola. Tako se je na modni reviji, kjer je prvič nastopila v poročni obleki, srečal z aktualno miss Slovenije. Še posebno prijetno pa mu je bilo z ugledno jasnovidko, priznano energetsko terapevtko, svetovalko, motivatorko in pisateljicoTa je že pred časom med drugim pravilno napovedala padec Cerarjeve vlade. "Meni pa je napovedala velik uspeh na glasbenem področju. To me zelo veseli in prepričan sem, da se niti v tem ni zmotila," nam je zaupal pevec.Gorazda Ademoviča je javnost sicer prvič spoznala kot enega od kandidatov v šovu Bodi idol 2005 na Net TV. Od takrat je posnel že kar veliko pesmi, na primer Ti si od Boga, Ljubljena in Sam. Leta 2011 se je Gaggo začel ukvarjati s srbskimi popfolk skladbami, a brez svoje Štajerske ne more.Pred letom dni je zato začel sodelovanje s še enim Štajercem, mladim producentom. Združila ju je različica pesmi Čokolada, ki ni ostala neopazna. Gaggo in Mike sta se nato na glasbene lestvice podala s prvim avtorskim singlom Dam ti. "V bližnji prihodnosti je projektov na pretek. V glasbi je dovoljeno vse in najraje se prilagodiva temu, kar si poslušalci želijo. Mislim, da sva tukaj prva, ki počneva to, kar se na svetovni glasbeni sceni dogaja že kar dolgo," je samozavesten Gaggo.