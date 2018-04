VIDEO: Razkačena Indira: Ostal boš brez zob

Nobena skrivnost ni, da je bila v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenijablazno všeč, ki pa svoje simpatije še ni povsem pozabil. Indira mu nekaterih stvari očitno ne more odpustiti, provokator Henrik pa ne more brzdati svojega jezika, zato sta se med soočenjem sporekla kot v dobrih starih časih.Zadeva je šla celo tako daleč, da mu je zagrozila. »Meni kri vre. Še enkrat ponovi in boš ostal brez zob. Zobozdravniki so zelo dragi,« je Indira zabrusila Henriku, s katerim se je po dolgem času soočila.