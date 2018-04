VIDEO: Planet TV odslovil pevko, ki je navdušila na Talentih in pela na Emi

Pred štirimi leti jes skupino Basless navdušila na avdiciji Slovenija ima talent in se prebila v polfinale, a uspeha ji kot solo pevki v šovu na Planet TV ni uspelo ponoviti. Simpatično Karin ste lahko slišali peti tudi na letošnji Emi, in to ne v vlogi kakšne spremljevalne vokalistke, ampak je z omenjeno skupino nastopila v uvodni točki.Pevka, ki je po izobrazbi zdravnica, je na zvezdo na tleh stopila odločno in samozavestno. Zapela je del skladbe Walk On Water pevke, a stroge sodniške trojice ni navdušila. Karin, ki prepeva tudi pri priznani zasedbi Perpetuum Jazzile, so očitali, da jih njen nastop ni dosegel in da so imeli občutek, da se je njen glas odbil ob nekakšen zid. Pevka je posnetek priredbe objavila tudi na spletu, kjer pa so čestitke deževale z vseh koncev sveta.Karin je bila po nastopu vidno razočarana, a je dejala, da ne bi nič spremenila in da je s prikazanim zadovoljna, a očitno to ni bilo to, kar so sodniki iskali.Lepa zdravnica pa nima le pevskih ambicij. Preizkusila se je tudi kot igralka. Nastopila je namreč v seriji Usodno vino.