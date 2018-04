VIDEO: Denise Dame pred vsemi znorela: To je moje, to ni fer!

Denise Dame. FOTO: Mediaspeed

Na včerajšnji podelitvi medijskih nagrad v Cankarjevem domu, se je dogajala prava drama., ki je bila nominirana v eni izmed kategoriji, je pobesnela, ko je izvedela, da ni prejela nagrade za spletno zvezdo. To je domov odnesel vloger. Vpila je: »To ni fer! To je moje,« nato pa celo pridrvela na oder, kjer je povedala zbranim, da je ona tista, ki je to rubriko ustvarila in si zato zasluži to nagrado. Vpila je tudi, ko ježe predstavljala dobitnico nagrade v naslednji kategoriji. Voditelju je Denise nekako uspelo spraviti z odra, kjer so jo menda prevzeli varnostniki in jo vrgli na cesto. Besne in po mnenju mnogih pijane Denise na zabavi po podelitvi ni bilo videti.Čeprav so mnogi prepričani, da je bilo vse skupaj zrežirano in zaigrano, po naših informacijah ni bilo tako. Denisin izpad naj bi bil šok tako tudi za voditelje in organizatorje dogodka. Mnogim tudi ni bilo jasno, zakaj ima Denise na glavi lovke. Te so povezane z izdajo njene prve skladbe. Tik pred začetkom prireditve je namreč na spletu objavila Meduzo.