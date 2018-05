Veliko presenečenje v The Biggest Loserju

Gregor Škoflek je izgubil zavidljivo število kilogramov. FOTO: Planet TV

V The Biggest Loserju na Planet TV so pripravili veliko presenečenje za preostale tekmovalce, ki se borijo tako s kilogrami kot za denarno nagrado. V šov sta se vrnila izpadla tekmovalcain, ki sta si pridobila simpatije tako gledalcev kot sotekmovalcev, zato so bili njune vrnitve zelo veseli.Po odhodu iz šova sta oba v desetdnevnem izzivu izgubila najmanj pet kilogramov. Ob ponovni vrnitvi sta morala Petra in Gregor, ki sta prva zapustila šov, stopiti na tehtnico, da smo izvedeli njuno začetno težo ob vrnitvi.Petrina teža je bila 120,5 kilograma, prejela pa je majico modre ekipe. Gregorju je tehtnica pokazala 187 kilogramov, medtem ko je bila njegova prejšnja teža 197 kilogramov. To pomeni, da je v povprečju vsak dan izziva izgubil po en kilogram. Pridružil se je rdeči ekipi.Naslednjič, ko bosta stopila na tehtnico, bo šlo zares. Tudi za 50 tisoč evrov nagrade.Sledilo je tehtanje. Ker so rdeči izgubili skupaj večji odstotek teže kot modri, so se ti morali odločiti, ali bo šov zapustilaali. Odločitev je padla in na koncu se je morala posloviti Katja.