Vas zanima, kje konča hrana iz Masterchefa? 

Na male zaslone se je pretekli teden vrnil eden najbolj priljubljenih kuharskih šovov pri nas, Masterchef. Nekateri tekmovalci so se izkazali že pri prvem kuhanju, tisti, ki pa se jim prva jed ni posrečila tako, kot so si želeli, so morali svoje znanje in kuharske veščine dokazovati še enkrat.



Veliko prahu je med gledalci dvignilo cvrtje ogromne količine piščančjih krač, ki jih je bilo po naši oceni krepko čez sto.



Z vprašanji smo se obrnili kar na Pop TV, kjer so nas pomirili in pojasnili, da hrane ne zavržejo. »Eno izmed temeljnih načel šova Masterchef Slovenija je spoštovanje do hrane,« so pojasnili in dodali, da je to še posebej poslanstvo žiranta Bineta Volčiča, ki se je letos na novo pridružil sodniški ekipi.



»Nikakor ne maram površnosti, ne prenesem izgovorov za napake, najbolj pa me iztiri nespoštljiv odnos do hrane in sestavin, kar se kaže tudi v preveč odpada pri kuhi. Spoštovanje do hrane je osnova, ki enako velja za ljubiteljske in profesionalne kuharje,« pravi Bine, na Popu pa dodajajo, da hrano, ki je primerno termično obdelana, poje produkcijska ekipa, ki jo sestavljajo številni člani.



Uporabijo tudi vse sestavine in začimbe. Te pridejo prav producentom hrane, ko kreirajo nove izzive in testirajo recepte, ki jih pripravljajo za tekmovalce.