Vanja Vardjan (spet) šef zabave, Mile pa športa?

Kdo bo novi odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija in kdo športnega programa?se namreč na tem položaju, za katerega pravi, da »se z njega ne vidi samo blišča spredaj, ampak tudi vse sranje zadaj«, izteka mandat, ki mu ga je podelil takratni v. d. generalnega direktorjana predlog direktorja Televizije Slovenija(druga kandidatka je bila)., dolgoletni urednik športa (pravzaprav gre za položaj odgovornega urednika Uredniško producentske enote Športni program), pa tudi odhaja - v pokoj!Razpis je bil objavljen, prijave so na javnem zavodu RTV Slovenija zbirali do 10. aprila do 24. ure. Kaj zdaj?Nova urednika naj bi bila imenovana najpozneje do junija 2018 za obdobje štirih let; na predlog direktorja ali direktorice Televizije Slovenija ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju večine programskih delavcev v uredništvu in ob pridobitvi soglasja Programskega sveta RTV SLO ju bo imenoval generalni direktorGlede zabavnega oz. razvedrilnega programa naj bi bil sicer nekaj časa v igri domnevno favorit, vendar naj bi si urednik oddaje Dobro jutro (mimogrede: Smolejev uredniški moto je, da je televizija medij, ki deluje terapevtsko na gledalce in tudi ustvarjalce) premislil.Dozdajšnji šef Mario Galunič molči in se ne izreče o tem, ali je oddal prijavo ali ne, izvedelo pa se je, da jo je skoraj zagotovo. Ta je zabavni sektor naše nacionalke že vodil, mandat je nastopil leta 2004, torej pred skoraj poldrugim desetletjem, znan pa je bil po tem, da je nadaljeval t. i. politiko opuščanja avtorskih oddaj, ki jo je po prepričanju številnih uspešno začrtala njegova predhodnica. Nato je prevzel skoraj vse mogoče funkcije, od šefovanja multimedijskemu centru ter različnim oddajam, nazadnje je bil dopisnik iz Zagreba, januarja letos pa, ko je generalni direktor Radiotelevizije Slovenija Igor Kadunc sprejel sklep o razrešitvis funkcije odgovorne urednice informativnega programa, je za njenega naslednika imenoval Vardjana in je ta do nedavnega imenovanjana ta položaj uredniško funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.Domnevno naj bi Vardjan imel oz. na izjasnjevanju članov uredništva dobil podporo uredništva, Mario pa jo je menda zaradi preveč zbirokratiziranega odnosa do kolegov povsem izgubil.Na športu pa? Miha Žibrat (julija bo napolnil 65 let) odhaja v pokoj.se bo oz. se je prijavil, resno, a po tihoma se je s prijavo poigraval še, a ta naj bi si v zadnjem hipu premislil. .