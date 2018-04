Med napornim treningom. FOTO: Planet TV

V šovu The Biggest Loser Slovenija je bilo tokrat zelo boleče. Padali so udarci in pele so pesti. Tekmovalci so se namreč udeležili treninga pod vodstvom borca MMABilo je kar nekaj porivanja ena na ena.insta bila tako hrabra, da ste se celo pomerila z Borom, ki pa je dal jasno vedeti, da z njim ni šale. Vadili so tudi boksanje in udarce v vrečo, tekmovalci pa so se udarili še med sabo.