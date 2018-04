V šovu so se ga nacedili s koktajli

Nataša in Jan. FOTO: Planet TV

V šovu The Biggest Loser sta pinjakolada in mohito tekla v potokih. Vse je bil del skušnjave, ki prinaša skupinsko nagrado tri kilograme, ki jih bodo upoštevali pri naslednjem tehtanju.je v boju za imuniteto spila šest koktajlov,pa ji je prekrižal načrte in jih spil osem. Na ta način si je prislužil imuniteto, modri skupini pa je prinesel zmago.Trenerjainnista bila zadovoljna z rezultatom, saj je prinesla kar veliko prepovedanih kalorij in sladkorja, s katerimi se tekmovalci sicer borijo vsakodnevno. Do Maje je bila Nataša na treningu še posebej ostra. »Tole lahko zelo poslabša stanje na tehtanju,« je dejala o popivanju. Rebeka je prepričana,da zaradi skušnjave Maja vse do petka, ko jih čaka tehtanje, ne bo jedla ničesar. »To je treba pozabiti in se osredotočiti na trening,« je dejala Maja in se podala v telovadnico.