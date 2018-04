Tekmovalki sta se skregali, Željko pa je bruhal

Tekmovalci. FOTO: Planet TV

V šovu The Biggest Loser Slovenija postaja vse bolj napeto. Kot jepotožila, je med njo inprišlo do kratkega stika. »Danes mi je vrgla pod nos, da nisem njena mama, da bi ji ukazovala,« je dejala. Konflikt med dekletoma je izpostavil tudi, ki je tekmovalce obiskal v hiši. Marta je ob tej priložnosti priznala, da je morda med njima prišlo le do manjšega nesporazuma, njuna reakcija pa je posledica utrujenosti zaradi naporov v šovu.Napetost v skupini rdečih je opazil tudi. Dodal pa je, da so se strasti vsaj malo umirile ob obisku spa centra, ki je bil nagrada za vse tekmovalce, tako rdeče kot modre. V tokratnem izzivu sta namreč zmagali obe ekipi.Pot do zmage pa vsekakor ni bila lahka, zmagovalci so dali vse od sebe. Zloglasnise je celo tako zagnal, da mu je postalo slabo in je bruhal.