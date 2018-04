V šovu išče ljubezen, a bil tako grob, da so želele pobegniti

V oddaji Ljubezen po domače je vse prej kot dolgčas. Kot smo že poročali, je po prepričanju deklettokrat prestopil mejo. Tudi, do katere 65-letnik načeloma ni bil grob, je bila negativno presenečena. Pričakovala je, da bo bolj nežen in romantičen, namesto tega pa je ob nepremišljenih izjavah 65-letnika doživela hladen tuš.Kot je za Njena.si razkrila Pavla, jih je njegova grobost tako osupnila, da so želele zapustiti kmetijo. »V tistem trenutku smo res pomislile, da spakiramo in gremo domov. Dale smo mu še eno priložnost, da ugotovimo, ali je to slučajno bilo tako. V življenju še nisem doživela česa takega. To, da je bil nervozen zaradi, je samo izgovor. On je pač tak karakter. Vzkipljiv in hitre jeze. Na tak način ne bo obdržal nobene ženske.«Pavla je razkrila tudi, da je debata o Milanovem izpadu tekla tudi, ko so bile kamere ugasnjene. toda po njenih besedah se nikakor ni bil pripravljen opravičiti. »Rekel je, da nimamo ritk ampak riti. Pri njemu je tako, kot reče on,« je še pojasnila Pavla.