V službi pred kamero, v prostem času v strežbi

Avgusta jo namesto morja čaka matura. FOTO: PLANET TV

Poleg zanimive zgodbe njenega televizijskega lika se igralkidogajajo zanimive stvari tudi zasebno. Devetnajstletnica je zaradi sodelovanja v seriji namreč morala pohiteti s šolo. V primerjavi s sošolci in sošolkami je bil njen urnik, čeprav so vsi imeli enako število predmetov, učnih ur, količino šolskega gradiva idr., veliko bolj zapolnjen. Zaradi snemanja je namreč morala v istem času opraviti več šolskih obveznosti kot drugi dijaki, kar je večkrat šlo precej na tesno. K sreči je imela že dovolj ocen, da bo tudi zadnji, četrti letnik srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo uspešno končala. Prestaviti pa je morala maturo, ki jo bo čakala med počitnicami – avgusta.Medtem ko je sedela za knjigami in pri nalogah, so ustvarjalci serije spretno dopolnili Matejin lik, ki ga upodablja Vesna. Mateja v seriji občasno pomaga v hotelu, zamisel za to pa so bržkone dobili iz Vesninega življenja. Slednji strežba namreč ni tuja, saj že nekaj let opravlja delo natakarice.»Kot natakarica delam že od prvega letnika srednje šole. Gre za ekipo nekaj deklet, s katerimi se odlično razumemo in delo rade opravljamo,« pravi.Ali bo lahko to delo zaradi vse večje priljubljenosti nadaljevanke in prepoznavnosti nemoteno opravljala še naprej ali pa ne bo šlo več, bo pokazal čas. Zagotovo pa bo Vesna privabila mnogo radovednih gostov, ki bi si jo želeli videti tudi v živo.